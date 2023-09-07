В новую экспозицию Музея Победы вошли экспонаты, собранные пензенцами

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Экспонаты для нее собирали со всей страны. 71 предмет был предоставлен Ассоциацией школьных музеев Пензенской области – речь идет о личных вещах, фотографиях, документах, письмах 354-й стрелковой дивизии, сформированной осенью 1941 года в нашем регионе. В том числе, и фотоаппарат военного фотографа дивизии, китель, кобура и другие вещи командира дивизии генерал-полковника Дмитрия Алексеева.

Как рассказал председатель Ассоциации школьных музеев Пензенской области Олег Машин, подготовка к выставке в Музее Победы оказалась очень интересным и захватывающим процессом.

- Представлять свой регион в формате школьного музея - это серьезная мотивация для детей, которые занимаются в школьных музеях. Большое спасибо Музею Победы за то, что он дает возможность регионам рассказать о себе. Мероприятия, которые реализуются в рамках программы «Школьный музей Победы», дают новый импульс для развития школьных музеев, - подчеркнул он.

Всего в новом учебном году гостей Музея Победы ждут 13 выставок, которые подготовят школы из разных регионов нашей страны.