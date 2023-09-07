Росприроднадзор посчитал ущерб от разлива нефтепродуктов в селе Кувак-Никольское

28 марта текущего года на стоянке в селе Кувак-Никольское неподалеку от федеральной трассы М5 произошел разлив неизвестной жидкости черного цвета с резким запахом. Прибывшие на место специалисты Росприроднадзора провели ряд замеров, в результате которых было выявлено превышение норм по ряду веществ в воздухе в 50 раз. После этого в селе ввели режим ЧС.

Были отобраны пробы загрязняющих веществ, произведен обмер загрязненного участка, площадь загрязненного участка составила почти шесть тысяч квадратных метров. По результатам исследований в пробе почвы были выявлены превышения загрязняющих веществ в 849 раз, разлитое вещество соответствует II классу опасности и оказывает острое токсическое воздействие.

Размер вреда, причиненного почвам, был оценен в 196 655 209 рублей. В настоящий момент Росприроднадзором направлено требование о возмещении вреда.