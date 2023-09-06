В Пензенской области установили 14 случаев самовольного пользования недрами

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Как рассказал министр лесного хозяйства региона Ришат Алтынбаев, с начала года в Пензенской области трое предпринимателей получили предупреждения за незаконное пользование недрами. Кроме того, министерство вынесло пять постановлений на общую сумму в 13 тысяч рублей. Езе один протокол пока находится на рассмотрении.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что меры наказания слишком легкие, в отличие от вреда, наносимого любителями незаконно добывать ресурсы.

- Необходимо ужесточать штрафные санкции, – распорядился Олег Мельниченко. – Пересмотрите подходы к Кодексу Пензенской области об административных нарушениях в сторону их увеличения.

Участники совещания обсудили и другие возможные способы борьбы с самовольным пользованием недр: например, было предложено закрывать доступ к местам добычи и постоянно вести их мониторинг, а собственникам земель, на которых были совершены нарушения, направлять претензии.

Зашла речь и о ценах на полезные ископаемые. Губернатор отметил, что стоимость песка и щебня в области выросла в разы, что говорит о попытках некоторых лиц нажиться на строительном комплексе региона.

- Необходимо собирать рабочую группу во главе с председателем правительства, включать в нее представителей ФАС, Прокуратуры, правоохранительных органов и наводить порядок в этой сфере, жестко и принципиально подходить к проверке добычи природных ресурсов, – поручил Олег Мельниченко.– Сделайте анализ по всем песчаным карьерам, которые есть на сегодняшний день, у кого они находятся, как используются, обоснованно ли это использование и какие цены установлены на материалы.