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Общество5 сентября 2023 10:00

Как медики из Пензы помогают военнослужащим, находящимся в зоне СВО

Сообщество «МедБратия 58» поставляет в военные госпитали и медпункты лекарства, перевязочный материал и все необходимое для успешного выздоровления наших бойцов
Екатерина БЕЛЯКОВА
Идея создания «МедБратии» принадлежит Ксении Гостевой (фото из архива героя публикации)

Идея создания «МедБратии» принадлежит Ксении Гостевой (фото из архива героя публикации)

Пензенский врач Ксения Гостева – первоклассный специалист. О ней высоко отзываются пациенты и коллеги. Но мало кто из пензенцев знает, что уже год (с осени 2022 года) Ксения и другие медики из Пензы и области помогают нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

– Так вышло, что в моей семье по материнской линии все родственники работают в медицинской сфере, а среди родни со стороны отца много военных, – рассказывает она. – Я долго думала, как можно помочь нашим ребятам.

Прошлой осенью Ксения Гостева пришла в Союз ветеранов Афганистана (по ее словам, «зацепило» то, что организация активно публиковала отчеты, фотографии и видео о своих поездках в зону спецоперации) – тогда еще одна, сама по себе. Честно и искренне сказала: «Хочу помочь нашим ребятам». В Союзе ветеранов ее порыв оценили, и работа началась. Поначалу Ксения помогала собирать посылки, составлять списки, принимала телефонные звонки.

– И в какой–то момент меня озарило: я же врач. Сейчас многие отправляют в зону СВО гуманитарные грузы: теплые вещи, продукты, инструменты. Но когда речь заходит о каких–то медицинских препаратах, лекарствах, есть достаточно много нюансов, о которых люди, не связанные с медициной, могут не знать.

Так на свет появилась «МедБратия 58». Сама Ксения делает акцент на том, что это не организация, а, скорее, сообщество тех, кому не все равно:

– Перед тем, как воплотить свою идею в жизнь, я посоветовалась со своим духовным наставником, и он одобрил ее. В наше сообщество входят врачи, а также средний и младший медицинский персонал – все, кто хочет помочь и не может оставаться в стороне.

Члены «МедБратии» собирают и отправляют помощь целенаправленно в госпитали и медпункты, активно поддерживая с ними связь, чтобы, в случае чего, сразу доставить все необходимое. В составе груза – постельное, нательное и нижнее белье, шовные и перевязочные материалы, трости, антисептики, противовирусные, противоаллергические и другие препараты, инвалидные коляски, средства реабилитации, а также сахар, мед, лапша и пюре быстрого приготовления, одноразовая посуда. В каждый груз Ксения лично вкладывает несколько икон и молитв.

За чуть меньше, чем год, «МедБратия 58» доставила грузы в Донецкую, Луганскую и Белгородскую области.

– У всех нас есть основная работа, – отмечает Ксения Гостева. – Поэтому каждый отдает этому делу столько времени, сколько может. Почти весь свой отпуск я провела в Союзе ветеранов. Да и в рабочие дни стараюсь приезжать, когда есть время. Очень радует то, что и нам, и другим сообществам, активно помогают: просто неравнодушные жители, Пензенская Епархия, организации и т.д. Знаете, у Воздушно–десантных войск есть замечательный девиз – «Никто, кроме нас». Я считаю, что сейчас этот девиз объединяет всех нас – тех, кто помогает нашим ребятам, возит туда грузы. Мы все делаем правильно.

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