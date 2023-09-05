Как медики из Пензы помогают военнослужащим, находящимся в зоне СВО

Идея создания «МедБратии» принадлежит Ксении Гостевой (фото из архива героя публикации)

Пензенский врач Ксения Гостева – первоклассный специалист. О ней высоко отзываются пациенты и коллеги. Но мало кто из пензенцев знает, что уже год (с осени 2022 года) Ксения и другие медики из Пензы и области помогают нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

– Так вышло, что в моей семье по материнской линии все родственники работают в медицинской сфере, а среди родни со стороны отца много военных, – рассказывает она. – Я долго думала, как можно помочь нашим ребятам.

Прошлой осенью Ксения Гостева пришла в Союз ветеранов Афганистана (по ее словам, «зацепило» то, что организация активно публиковала отчеты, фотографии и видео о своих поездках в зону спецоперации) – тогда еще одна, сама по себе. Честно и искренне сказала: «Хочу помочь нашим ребятам». В Союзе ветеранов ее порыв оценили, и работа началась. Поначалу Ксения помогала собирать посылки, составлять списки, принимала телефонные звонки.

– И в какой–то момент меня озарило: я же врач. Сейчас многие отправляют в зону СВО гуманитарные грузы: теплые вещи, продукты, инструменты. Но когда речь заходит о каких–то медицинских препаратах, лекарствах, есть достаточно много нюансов, о которых люди, не связанные с медициной, могут не знать.

Так на свет появилась «МедБратия 58». Сама Ксения делает акцент на том, что это не организация, а, скорее, сообщество тех, кому не все равно:

– Перед тем, как воплотить свою идею в жизнь, я посоветовалась со своим духовным наставником, и он одобрил ее. В наше сообщество входят врачи, а также средний и младший медицинский персонал – все, кто хочет помочь и не может оставаться в стороне.

Члены «МедБратии» собирают и отправляют помощь целенаправленно в госпитали и медпункты, активно поддерживая с ними связь, чтобы, в случае чего, сразу доставить все необходимое. В составе груза – постельное, нательное и нижнее белье, шовные и перевязочные материалы, трости, антисептики, противовирусные, противоаллергические и другие препараты, инвалидные коляски, средства реабилитации, а также сахар, мед, лапша и пюре быстрого приготовления, одноразовая посуда. В каждый груз Ксения лично вкладывает несколько икон и молитв.

За чуть меньше, чем год, «МедБратия 58» доставила грузы в Донецкую, Луганскую и Белгородскую области.

– У всех нас есть основная работа, – отмечает Ксения Гостева. – Поэтому каждый отдает этому делу столько времени, сколько может. Почти весь свой отпуск я провела в Союзе ветеранов. Да и в рабочие дни стараюсь приезжать, когда есть время. Очень радует то, что и нам, и другим сообществам, активно помогают: просто неравнодушные жители, Пензенская Епархия, организации и т.д. Знаете, у Воздушно–десантных войск есть замечательный девиз – «Никто, кроме нас». Я считаю, что сейчас этот девиз объединяет всех нас – тех, кто помогает нашим ребятам, возит туда грузы. Мы все делаем правильно.