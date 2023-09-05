Пензенские гимнастки выиграли всероссийские соревнования «Золотые листья»

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Представительницы СШОР по гимнастике имени Натальи Лавровой из Пензы заняли 1 место по итогам упражнений с 5 обручами, 3 лентами и 2 мячами. Блестящий результат.

За ним - долгие дни, недели тренировок по отрабатыванию каждой из гимнасток техники исполнения упражнений с этими предметами, гармоничное композиционное выстраивание действа команды на гимнастическом ковре в музыкальный спектакль грации, подаренный в итоге зрителям пензенскими феями художественной гимнастики.

В составе команды выступили Анжелина Кильмяйкина, Софья Колчина, Анастасия Антошкина, Елизавета Слесарева, Анастасия Денисова и Ксения Бояринова. Тренировки участниц проходили под руководством тренеров Ирины Филатовой и Юлии Богацковой.

Всего в соревнованиях приняли участие более 400 представительниц 23 регионов России.