Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды4 сентября 2023 13:33

В Наровчате в 39-й раз прошел Купринский литературный праздник

Для гостей и жителей села организовали спектакль, экскурсии, концерт и многое другое
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Мероприятие состоялось на минувших выходных.

Мероприятие состоялось на минувших выходных.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В этом году тема праздника была обозначена как «Куприн и музыка», поэтому уже на входе в наровчатский парк гостей встречал скрипичный ансамбль, а в самом парке можно было послушать музыкальные произведения, связанные с рассказами писателя. Не остался в стороне и Музей Куприна, организовавший в этот день иммерсивную экскурсию «Услышать время».

Гостей праздника угощали яблочными пирогами.

Гостей праздника угощали яблочными пирогами.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Площадка у памятника писателю на время стала сценой: здесь прошел показ спектакля «Скрипка Паганини» по произведению Александра Куприна. Постановка, как и оригинальный роман, основаны на легенде о том, как великий скрипач и композитор Николо Паганини продал дьяволу свою душу за волшебную скрипку.

Пришедших на праздник жителей региона угощали яблочными пирогами и вареньем.

КРОМЕ ТОГО

В рамках праздника, по традиции, были награждены победители Купринского творческого конкурса «Гранатовый браслет». В этом году победителей выбрали в двух номинациях: в литературной победила Екатерина Чудинова из Екатеринбурга с работой «Своей дорогой», в музыкальной - Александр Тлеулов с романсом «Над пламенем заката» на стихи А.И. Куприна.

В рамках праздника были награждены победители Купринского творческого конкурса «Гранатовый браслет»

В рамках праздника были награждены победители Купринского творческого конкурса «Гранатовый браслет»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Им были вручены хрустальные призы и денежные сертификаты на сумму 50 000 рублей.

Специальной грамотой жюри отмечен студент Пензенского музыкального колледжа Роман Пивкин, написавший сюиту в 7 частях к повести А.И. Куприна «Яма».

КультураИнтересное