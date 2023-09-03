Еще один доктор маленьких пациентов приступила к работе в Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

После успешного окончания мединститута Елизавета работала в областной детской больнице имени Н.Ф. Филатова.

Вступив в программу «Земский доктор», врач переехала работать в Сосновоборск. Как напоминает пресс-служба регионального Минздрава, обеспечение больниц, поликлиник, ФАПов квалифицированными кадрами - важное направление инициированного Президентом нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках проекта реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые являются реальной мерой социальной поддержки, позволяющей привлечь медработников в сельскую местность. Врачи, участвующие в программе, единоразово получают от 1 млн до 1,5 млн рублей, фельдшеры – от 500 тысяч до 750 тысяч рублей.

С начала 2023 года в медицинские учреждения Пензенской области на работу пришли уже 7 врачей педиатров.