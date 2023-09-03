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Здоровье3 сентября 2023 6:08

Еще один доктор маленьких пациентов приступила к работе в Пензенской области

В Сосновоборскую участковую больницу, где долгое время было вакантна должность участкового педиатра, трудоустроилась Елизавета Малышева (на снимке)
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

После успешного окончания мединститута Елизавета работала в областной детской больнице имени Н.Ф. Филатова.

Вступив в программу «Земский доктор», врач переехала работать в Сосновоборск. Как напоминает пресс-служба регионального Минздрава, обеспечение больниц, поликлиник, ФАПов квалифицированными кадрами - важное направление инициированного Президентом нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках проекта реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые являются реальной мерой социальной поддержки, позволяющей привлечь медработников в сельскую местность. Врачи, участвующие в программе, единоразово получают от 1 млн до 1,5 млн рублей, фельдшеры – от 500 тысяч до 750 тысяч рублей.

С начала 2023 года в медицинские учреждения Пензенской области на работу пришли уже 7 врачей педиатров.

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