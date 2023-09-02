Пензенский планетарий открыли после масштабной реконструкции

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Пензенский планетарий был построен в 1928 году. Время не пощадило здание, поэтому в 2010 году его признали аварийным. Долгое время судьба учреждения оставалась туманной, пока в 2021 году не приступили к его реконструкции. Спасти здание, к сожалению, было нельзя: деревянные перекрытия могли не выдержать и рухнуть в любой момент, поэтому решили построить новое – но с условием, что оно будет точной копией старого.

Сегодня, 2 сентября, планетарий снова открыл свои двери. С этим радостным событием горожан поздравил губернатор Олен Мельниченко:

- Планетарий станет площадкой, куда будут приходить школьники, прежде всего старшеклассники, для которых занятия астрономией здесь будут куда интереснее обычных уроков с чтением учебников.

Губернатор поблагодарил всех причастных к восстановлению планетария.

- Хочу поздравить Пензу с исторически событием – воссозданием объекта культурного наследия. Регион подошел к этому процессу со всей ответственностью. Знайте, что Минкульт всегда придет вам на помощь в ваших начинаниях, - сказала заместитель Министра культуры РФ Надежда Преподобная.

Глава региона и представитель Минкульта также осмотрели реконструированную часть ЦПКиО им. Белинского. Работы велись в рамках программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В следующем году будет организован второй этап реконструкции, а в течение трех лет в порядок будет приведен и весь парк.