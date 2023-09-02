Пензенский филиал Военной академии награжден орденом Жукова

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Торжественная церемония состоялась на плацу артинститута в первый день нового учебного года.

Знак и шёлковую ленту ордена Жукова на боевом знамени высшего военного учебного заведения закрепил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николай Паршин. Он обратился к участникам мероприятия от имени Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«В условиях продолжающейся специальной военной операции подготовке офицерского состава предъявляются особые требования. Основные усилия необходимо сосредоточить на изучении боевого опыта, способах ведения боевых действий, анализе данных о применении нового вооружения, военной и специальной техники. Будущие офицеры должны уметь быстро и чётко оценивать обстановку, принимать нестандартные и эффективные решения», - зачитал глава ГРАУ текст Министра обороны.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, с получением почётной награды и новым учебным годом пензенский вуз поздравил губернатор.

«Пензенский филиал Военной академии МТО, или, как мы привыкли говорить - Пензенский артиллерийский инженерный институт, прославлен как один из лучших военных вузов нашей страны. В этом году ему исполнилось 80 лет. За это время из его стен вышли свыше 18 тысяч военных инженеров.

Выпускники проявляют высочайший профессионализм при выполнении самых сложных и ответственных боевых задач. Отличаются мужеством, верностью офицерскому долгу», - отметил Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Он также уточнил, что институт участвовал в мероприятиях по частичной мобилизации. Формировал и слаживал мобилизационные резервы, которые ушли в зону выполнения СВО. Филиалом было сформировано и подготовлено три полноценных мотострелковых полка территориальных войск и два отдельных артиллерийских дивизиона.