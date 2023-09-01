525 человек зачислены на первый курс Пензенского медицинского колледжа

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Пензенский медицинский колледж распахнул свои двери для 525 новых студентов. 450 из них будут учиться на направлении «сестринское дело», остальные – на направлении «лечебное дело».

Заместитель министра - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева отметила, что, приняв решение связать свою жизнь с медициной, эти ребята сделали правильный выбор.

- Медицинские работники должны обладать не только хорошими профессиональными навыками, знаниями, а также ясным умом, добрым сердцем и большими человеческими качествами. Желаю вам, чтобы в процессе обучения вы переняли эти качества от своих преподавателей, которые обладают очень большим профессиональным опытом, - подчеркнула она.

С начало учебного года студентов поздравил и исполняющий обязанности директора медицинского колледжа Александр Дербенев. Он напомнил присутствующим, что медицинский колледж – это учреждение с историей и отличным преподавательским составом.

- Я надеюсь, что вы в том же составе дойдете до выпуска и все благополучно получите дипломы, - заявил он.