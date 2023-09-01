Школе в Городе Спутнике присвоят имя Льва Ермина

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Данная школа – самая большая в ПФО: в ней смогут одновременно заниматься 97 классов (или же 2 425 учащихся). Школу должны были сдать в 2024 году, однако это удалось сделать на год раньше – во многом, благодаря поддержке Президента Владимира Путина и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Праздничную линейку в школе посетил губернатор Олег Мельниченко. Он напомнил присутствующим, что в 2021 году лично пообещал жителям Города Спутника, что здесь появится школа.

- Порог учебного заведения сегодня переступают 1830 ребят, из них 290 идут в первый класс. Это не может не радовать. В целом, в двух школах, которые работают в микрорайоне, более 500 первоклашек. Считаю, что это очень хорошо, но надо больше, - сказал Олег Мельниченко.

Учащиеся новой школы смогут получить профильное образование инженерно-технического направления. Кроме того, в учреждении будут работать кружки и секции различного направления, откроются центр робототехники и журналистики, лаборатории для учебно-исследовательской и проектной деятельности, моделирования и технического творчества.

Губернатор предложил назвать новую школу именем Льва Борисовича Ермина, которые внес огромный вклад в экономический и культурный уклад Пензы и области:

- Этот человек прошел Великую Отечественную войну солдатом, дослужился до старшины. Отмечен орденом «Солдатская Слава». После войны долгие годы работал на благо нашего региона, - подчеркнул Олег Мельниченко.

Инициативу губернатора поддержали учителя и родители школьников.