Состоялись общественные слушания по строительству очистных сооружений пензенского холдинга «Маяк»

Фото: архив редакции

Во время слушаний выступил Игорь Кукута, представитель компании «KWI International», которая и занимается строительством очистных сооружений пензенского холдинга. Он рассказал присутствовавшим о том, как именно будет происходить процесс очистки сточных вод «Маяка» после окончания всех работ. Для большего понимания его речь сопровождалась яркой презентацией с фотографиями со строительной площадки.

На данный момент на каждом предприятии холдинга установлены свои локальные очистные сооружения. После того, как сточные воды пройдут через них, их будут направлять в биореактор (или же аэротенк) – огромную чашу, наполненную водой с активным илом. Частички ила будут цепляться к загрязнениям в сточных водах. После этого останется только убрать ил - и большая часть загрязнений уже уйдет вместе с ним.

Однако процесс очистки на этом не закончится: после того, как сточные воды пройдут флотационные установки, которые помогут убрать из них ил с загрязнениями, их проведут через сложную систему фильтров.

- Затем воду обеззаразят ультрафиолетом, - отметил Игорь Кукута. - На выходе мы получаем воду, которая будет чище той, что предприятие берет из реки.

Как мы уже говорили ранее, строительство очистных сооружений ведется при поддержке губернатора Олега Мельниченко, правительства Пензенской области и регионального управления Росприроднадзора. На данный момент строительные работы уже завершены: возведен и аэротенк, и здание для оборудования доочистки, благоустраивается территория вокруг них. Запуск сооружений запланирован на будущий год, однако, есть вероятность, что это случится гораздо раньше.

Кроме того, в прошлом году сотрудники «Маяка» провели работы по очистке русла Старой Суры, на берегах которой расположены их предприятия.

После выступлений участников и прения сторон, присутствующие задали свои вопросы, касающиеся нюансов строительства и будущей работы очистных сооружений, на которые ответили представители ОАО «Маяк». Как было отмечено, в нашей стране очень высокие экологические требования к предприятиям. После запуска сооружений «Маяк» будет соответствовать всем современным требованиям, а экологическая обстановка в районе значительно улучшится.

***

Удобнее читать новости в социальных сетях?

Подписывайтесь на наше сообщество в «Одноклассниках» - https://ok.ru/group/52467995836617

А еще у нас есть канал на Дзене - https://dzen.ru/penza.kp.ru

Добро пожаловать!