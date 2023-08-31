Пензенский планетарий распахнет свои двери 2 сентября

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

2 сентября в Пензе состоится торжественное открытие планетария и входной части ЦПКиО им. В. Г. Белинского после первого этапа реконструкции. В церемонии примут участие губернатор Олег Мельниченко и заместитель Министра культуры РФ Надежда Преподобная.

Праздник пройдет на сцене перед планетарием. С 12:00 до 17:30 здесь будут выступать детские коллективы, с 19:30 до 21:00 состоится свето-музыкальное шоу. Кроме того, с 10:00 до 22:00 в парке будут работать аттракционы, с 10:00 до 18:00 на аллеях парка развернется ярмарка изделий народных промыслов, а с 16:00 до 17:00 на танцплощадке пройдет детская игровая программа, посвященная космосу.

В день открытия в планетарии пройдут четыре сеанса: в 13:00, 14:30, 16:00, 17:30. Получить бесплатные билеты можно в старом и новом корпусе областной библиотеки имени Лермонтова (обратите внимание, что выдается только по одному билету на руки!). Кроме того, по 10 билетов будут разыгрываться за полчаса до каждого нового сеанса на площади перед планетарием.

Начиная с 3 сентября, планетарий будет работать в тестовом режиме, проводя два сеанса в день: в 14:00 и 16:00. Их тоже можно посетить бесплатно, заранее записавшись по телефону (8412) 63-44-32.

Напоминаем вам, что после масштабной реконструкции в планетарии были установлены высокотехнологичные приборы и аппараты, изготовленные специально для Пензы ведущими мировыми компаниями. По словам руководителя Ассоциации планетариев России Андрея Лобанова, оно позволит показывать гибридные шоу с одновременным использованием оптической проекции и цифровых технологий.

- Таких планетариев в нашей стране очень немного, а по уровню, современному оснащению пензенский - лидирующий в нашей стране, - подчеркнул он.

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