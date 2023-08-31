За пять дней спектакль Пензенского драмтеатра посмотрели более 150 тысяч человек

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Постановка вышла в рамках всероссийского проекта «Островский.ONLiFE: сквозь время и расстояние», который к 200-летию драматурга осуществляет международный фестиваль цифрового театра Onlife IDEA Fest при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, отмечает пресс-служба регионального Минкультуры.

Режиссер Кирилл Заборихин подготовил часовой спектакль на основе своей же постановки, идущей на сцене Пензенского драмтеатра, однако, кроме значительного сокращения текста, в цифровой версии переосмыслены визуальные решения и постановочные приемы: одни сцены сняты в форме актерской читки, другие почти дословно копируют соответствующие фрагменты театрального спектакля на сценической площадке, а некоторые происходят на природе или в реальных интерьерах.

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

При этом, по словам Кирилла, создателям было важно, чтобы «спектакль остался спектаклем, а не превратился в фильм по мотивам пьесы». Поэтому зрителю предложено своеобразное путешествие из репетиционного зала в пространство сцены, а в какой-то момент - и в сознание персонажей.

Запись спектакля постоянно размещена в открытом доступе в сообществе «Островский.ONLiFE: сквозь время и расстояние» ВКонтакте, а также на портале Культура.РФ.

И вот первый результат - за пять дней запись спектакля посмотрело 157 тысяч человек.

СПРАВКА «КП»

В подготовке спектакля также принимали участие оператор Антон Саламатин, художник по свету Ольга Безяева, ассистент режиссёра Виктория Мирвинская, режиссёр монтажа Сергей Щёголев и многие другие.

Роли исполнили заслуженные работники культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов и Вера Дупенко, актеры Юрий Землянский, Юлия Кузнецова, Дмитрий Журкин, Андрей Шошкин. Во всероссийском проекте «Островский.ONLiFE, кроме Пензенского драматического, участвуют еще восемь российских театров из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Владимира, Кинешмы, Екатеринбурга, Новосибирска и Южно-Сахалинска.