В пензенском парке Белинского состоялся пробный запуск фонтана

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как рассказал в своих социальных сетях глава города Александр Басенко, во время первого этапа работы велись на территории парка со стороны улицы Карла Маркса. Строители уложили новую плитку от входа до канатной дороги, установили клумбы и посадили в них цветы. Также на месте появились скамейки и качели. Сейчас завершается монтаж амфитеатра и установка букв названия парка на входной группе.

Работы ведутся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.

Новым украшением данной части парка станет фонтан – его сделали из карельского гранита. Накануне состоялся пробный пуск сооружения.

Кроме того, сотрудники МБУ «Пензавтодор» заасфальтировали подъездную дорогу и тротуары со стороны улицы Карла Маркса для удобства автовладельцев и пешеходов. Средства на эти работы были выделены из городского бюджета.

Глава города поручил убрать мусор и навести порядок в парке: скоро зона отдыха будет открыта для посещений.