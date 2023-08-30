Специалисты пензенского холдинга «Маяк» обследовали русло Старой Суры на лодках

Русло Старой Суры завалено ветками и упавшими деревьями. (фото из архива редакции)

Несколькими днями ранее в пензенских СМИ появилась информация о том, что в окрестностях Старой Суры снова можно почувствовать отвратительный запах и увидеть мертвую рыбу. И, по старой доброй традиции, виновным снова «оказался» холдинг «Маяк», который – ну вот так получилось – уже больше века занимает свое место в непосредственной близости от акватории. А кого, как не крупное предприятие, обвинять во всех бедах.

Тем более, что это уже протоптанная дорожка: когда подобная ситуация возникла несколькими годами ранее, камень в огород пензенского холдинга не кинул разве что ленивый. А меж тем, рыба – что тогда, что сейчас – дохла и в Старой Суре, и в районе Барковки, и на ГПЗ-24, куда «Маяк» при всем бы желании не смог добраться.

Пару недель назад специалисты холдинга и сами забили тревогу: уровень воды в реке резко упал, что значительно осложнило работу предприятий компании. Представители холдинга осмотрели акваторию и обнаружили плотину и водоотводящий канал. Об увиденном было доложено председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову, а также министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Ришату Алтынбаеву.

После этого специалисты «Маяка» решили осмотреть тщательнее русло на лодках, позвав с собой нашего корреспондента, дабы не быть голословными. И вот, что они увидели: в районе истока Старая Сура завалена упавшими деревьями и валежником. Весла постоянно цепляются за ряску и водоросли, берега и русло поросли осокой и камышом. При этом даже визуально заметно, что течения практически нет.

Чуть дальше по течению обнаружились несколько плотин: две из них перекрывают русло почти полностью, две – наполовину. Все это привело к обмелению Старой Суры и ниже по течению – в том числе, и там, где находится «Маяк». Это подтверждается и данными замеров специалистов холдинга, которые обнаружили, что уровень воды в реке упал примерно на 25 сантиметров.

Местами акватория сильно заросла. (фото из архива редакции)

А теперь немного поразмыслим. Большую часть августа в Пензе стояла жара. Вода в обмелевшей реке, будучи практически без движения, начала зацветать и бурно поросла ряской, что, в свою очередь, еще сильнее усугубило ситуацию: вскоре появился гнилостный запах – постоянный спутник статичных водоемов, за которыми никто не ухаживает, стала дохнуть рыба.

Мы, конечно, не экологи со стажем. Но, если рассматриваться все факты в совокупности, то можно прийти в выводу, что корень всех бед может заключаться именно в резком падении уровня воды в реке и общим неухоженным ее состоянием: этим, к слову, и вполне логично объясняется то, что подобные проблемы мы можем наблюдать по всей Пензе (и, возможно, за ее пределами).

Остается лишь один вопрос: кто в этом виноват? Ответа пока нет.