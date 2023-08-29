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Спорт29 августа 2023 15:31

В Пензе футбольный клуб «Зенит» одержал домашнюю победу над столичным «Строгино»

Матч первенства России по футболу среди команд второй лиги «дивизион Б» состоялся 26 августа
Виктор ВИКТОРОВ
Фото ФК «Зенит»

Фото ФК «Зенит»

Не избалованные футбольными страстями пензенские болельщики с понятной тревогой ждали приезда москвичей, но и, конечно, с верой в свою команду и надеждой, что спортивный азарт наших игроков и родные стены сотворят чудо. И оно случилось, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Пензенский «Зенит» обыграл клуб «Строгино» из Москвы. Браво, команда!

Пензенские игроки трижды поразили ворота соперников. Отличились Александр Ермаков, который забил дважды, и Данила Афтаев. Единственный гол в ворота «Зенита» оформил Давид Сарбашев.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Следующий матч пензенская команда проведет 3 сентября в Москве. Ее соперником станет «Сахалинец». Дома «Зенит» сыграет 9 сентября с «Арсеналом -2».

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