В Пензе футбольный клуб «Зенит» одержал домашнюю победу над столичным «Строгино»

Фото ФК «Зенит»

Не избалованные футбольными страстями пензенские болельщики с понятной тревогой ждали приезда москвичей, но и, конечно, с верой в свою команду и надеждой, что спортивный азарт наших игроков и родные стены сотворят чудо. И оно случилось, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Пензенский «Зенит» обыграл клуб «Строгино» из Москвы. Браво, команда!

Пензенские игроки трижды поразили ворота соперников. Отличились Александр Ермаков, который забил дважды, и Данила Афтаев. Единственный гол в ворота «Зенита» оформил Давид Сарбашев.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Следующий матч пензенская команда проведет 3 сентября в Москве. Ее соперником станет «Сахалинец». Дома «Зенит» сыграет 9 сентября с «Арсеналом -2».