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Звезды29 августа 2023 13:58

Пензенцы прикоснулись к творчеству русского оперного певца Александра Мозжухина

23 августа исполнилось 145 лет со дня рождения нашего земляка - выдающегося русского оперного и камерного певца, музыканта, поэта, композитора, педагога Александра Мозжухина
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Уроженец с. Кондоль Александр Мозжухин, как и его брат Иван, - гордость сурского края. Иван - известный актер, сценарист и режиссер эпохи немого кино, Александр - талантливый оперный певец, которого сравнивали с великим Шаляпиным. Он обладал мощными вокальными данными (бас-кантанте) и исполнял самые сложные оперные партии. Благодаря таланту Александра Мозжухина, о русской опере узнал весь мир.

По информации Пресс-службы регионального Минкульта, в память о выдающемся земляке в Органном зале филармонии 28 августа состоялся концерт камерной музыки в исполнении хора, солистов Губернаторской симфонической капеллы и солистов хора Пензенской епархии.

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

В программе прозвучали произведения из репертуара Александра Мозжухина: романсы и арии из опер П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Глинки, М. Мусоргского, А. Даргомыжского. Музыкальная часть сопровождалась увлекательным рассказом о жизни и творчестве певца, основанном на автобиографии, статьях, воспоминаниях земляков и дневниковых записях.

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