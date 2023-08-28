В Пензе жители микрорайона «Заря» временно останутся без холодной воды

Фото: Юлия Пыхалова

Это связано с проведением работ по выносу существующего водопровода диаметром 280 мм и врезкой проложенного водопровода от насосной станции в магистральную сеть.

Как уточняет ООО «Горводоканал», отключение затронет улицы Районную, Малоэтажную, Руслановой, Новоселов и проезды, Газовую и проезды, Большую Брусничную и проезды, Мозжухина и проезды, Магистральную и проезды, Земляничную и проезды, Изумрудную, Прохладную, Садовую, Молодежную, Новоселов, 98-115, Сузюмова, 1-10, Турищева, 1, Юбилейную.

На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний по телефону: 32-13-50.

Внимание жителей обращается на то, что по окончании работ и включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.

Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь снижает давление в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим ООО «Горводоканал» рекомендует по возможности запасаться водой в дневное время.