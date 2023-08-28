Пензенских учителей научат оказывать первую помощь детям

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как было отмечено, в федеральные законы были введены некоторые изменения, согласно которым теперь дети могут посещать уроки физической культуры в школах только при наличии медицинского заключения. Как отметила заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева, данные заключения будут оформляться в самих школах по результатам ежегодных профилактических осмотров учащихся.

- Никуда обращаться за соответствующей справкой не нужно, - пояснила она.

Теперь после медосмотра в школе на каждого ребенка будут заводить «паспорт здоровья», в котором, в том числе, будет прописана группа для занятия физкультурой. Непосредственно перед началом учебного года медицинский осмотр должны пройти только первоклассники, которые не посещали детский сад.

Принятые поправки в законы не меняют порядок полного или временного освобождения ребенка от занятий физкультурой. Кроме того, как рассказал заместитель министра образования Пензенской области Алексей Фомин, ученики, которым стало плохо во время занятий, по-прежнему смогут обратиться к школьной медсестре.

- Специалист осмотрит его и примет решение: отправить школьница домой или вызвать «скорую», - заявил он. - При этом школьная медсестра не вправе оформлять справки с медотводами.

Закон также обязал школы и детские сады оказывать первую помощь детям. Этим смогут заниматься и педагоги – после того, как пройдет специальное обучение. В Пензе оно будет организовано на базе областной станции скорой медицинской помощи.