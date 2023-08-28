В Пензенской области прошел фестиваль «Золотарёвское городище – перекрёсток цивилизаций»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Установлено, что в 1237 году на месте сегодняшнего археологического памятника VIII—XIII веков произошло крупное сражение между защитниками города-крепости и идущими на запад монгольскими войсками, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Участники фестиваля предложили представить, как могла бы выглядеть баталия 13-го века. Они реконструировали ход ещё одной исторической битвы. В 1223 году войска Субедея напали на Волжскую Булгарию, но попали в засаду. Защитники города оказали ожесточенное сопротивление кочевникам.

Обращаясь к организаторам и участникам ХII историко-культурного фестиваля, глава Пензенской области отметил, что Золотарёвское городище является редким памятником древности, становится всё более известным в России.

«Начинался этот фестиваль, когда у Золотарёвского городища мы с Геннадием Николаевичем Белорыбкиным и Владимиром Ивановичем Первушкиным, ещё рядом ребят сидели у костра, обсуждали, что на территории Пензенской области есть замечательный, уникальный памятник, который даже не с чем сравнивать по количеству найденных здесь артефактов. И о нём никто не знает», - поделился воспоминанием глава Пензенской области.

Сегодня фестиваль приобрёл статус всероссийского, привлекает тысячи туристов. В том числе молодёжь, семьи с детьми. Праздник становится ещё зрелищнее, насыщеннее событиями.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Я уверен, что здесь мы, всё-таки, создадим музей-заповедник, - подчеркнул губернатор. – И ещё больше продвинем наш фестиваль, постараемся сделать его международным».

На фестивале были представлены реконструкции костюмов, быта, оружия. Каждый год здесь проводятся мастер-классы по средневековым ремёслам. А также – постановки оружейного и рукопашного боя.