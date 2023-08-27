Олег Мельниченко подчеркнул важность сохранения культуры мордовского народа

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Это прекрасный фестиваль, миссия которого - хранить мордовскую культуру, которая исторически формировалась на территории Пензенской области, придавать ей современное звучание. Все это происходит благодаря подвижничеству Николая Николаевича и команде его единомышленников. Думаю, что фестиваль удался и со мной согласятся все, кто здесь побывал. Люди увидели, что такое современная мордовская культура», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Состоялась демонстрация уникальной коллекции народных костюмов, работала выставка декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремёсел, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Почетными гостями фестиваля стали глава Республики Мордовия Артем Здунов и депутат Государственной Думы Виктор Кидяев.

«Вы вложили в это фестиваль душу, создали особую атмосферу, - поделился впечатлениями Артем Здунов. - Я вижу здесь много знакомых лиц, жители Мордовии давно знают и любят этот фестиваль. Большое спасибо его организаторам за интересную программу, а руководству региона - за внимание к истории народов, живущих в Пензенской области».