В Пензе подвели итоги Спартакиады органов государственной власти региона

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель Председателя Заксобрания Пензенской области Сергей Егоров, заместитель Председателя Правительства - министр здравоохранения области Вячеслав Космачев, министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарева, министр труда, социальной защиты и демографии области Алексей Качан, министр культуры и туризма региона Сергей Бычков и министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин.

В финальный день соревнований представители региональных ведомств, которые были разделены на три группы по численности сотрудников, вели борьбу за награды по 5 видам программы: плаванию, легкой атлетике, стрельбе из пневматической винтовки, дартсу и мини-футболу.

С начала 2023 года в рамках Спартакиады прошли соревнования по 11 видам программы.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

По итогам общекомандного зачета победителями в своих группах признаны: Правительство Пензенской области; Министерство экономического развития и промышленности регионального правительства; Министерство здравоохранения; Министерство физической культуры и спорта;

В 2023 году Спартакиада посвящена 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.