К ремонту сетей на улице Московской в Пензе привлекли дополнительного подрядчика

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Обсуждение ремонта сетей на главной городской улице состоялось в ходе сессии Пензенской городской Думы в пятницу, 25 августа. Как отметил глава города Александр Басенко, руководство компании «Т Плюс», выполняющей работы, привлекло к уже имеющимся двум подрядчикам третьего. Это было сделано для того, чтобы ремонт завершился вовремя.

Кроме того, из главного офиса «Т Плюс» прислали специальную комиссию, которая будет контролировать ход и сроки работ.

Глава города отметил, что поврежденную в ходе ремонта плитку ресурсоснабжающая организация заменит за свой счет.

- Сначала будет завершена верхняя часть от торгового центра «Высшая Лига» до Фонтанной площади, затем от «Градусника» до драмтеатра, – уточнил Александр Басенко.

Ремонт сетей планируется завершить в начале сентября, благоустройство – к середине октября

СПРАВКА «КП»

По информации администрации, масштабная замена сетей на улице Московской позволит подготовить их к будущему осенне-зимнему периоду. Заменяемые сети были проложены и введены в эксплуатацию в 1983 году.

На капитальный ремонт трубопровода всего участка ресурсоснабжающая компания направила порядка 265 миллионов рублей, что сделает теплоснабжение более надежным в 298 многоквартирных домах, шести детских садах, девяти школах и шести больницах.