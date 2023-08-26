В Саранске появился мурал с портретом танкиста Павла Цаплина

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Решение увековечить память бойца было принято администрацией городского округа Саранск. Дом, на котором был нарисован мурал, выбран не случайно – он примыкает к бульвару Цаплина, названного в честь танкиста.

Работу выполнили юные саранские художники. Роспись стены здания заняла у них около двух недель.

ДОСЬЕ «КП»

Павел Алексеевич Цаплин родился в 1906 году в селе Мордовское Афонькино Бугульминского уезда Самарской губернии (ныне село Черемшанского района Республики Татарстан Российской Федерации) в мордовской крестьянской семье. В 1096 году в числе добровольцев отправился в Испанию, где в то время бушевала Гражданская война. Сначала Цаплин обучал местных, однако потом, из-за ухудшения ситуации на фронте, был вынужден и сам сесть за управление танком.

Боевое крещение Павел Цаплин принял в бою с франкистами под Валенсией. Механик-водитель его танка был тяжело ранен, из-за чего машина застряла на поле боя. Чтобы не попасть в плен, экипаж восемь часов отбивал атаки противника с помощью пулеметов. Враг потерял 60 солдат и был вынужден отступить.

Зимой 1937 года рота Цаплина была переброшена под Мадрид и участвовала в боях на реке Хараме, где во время одного из боев танк Павла Алексеевича был подбит. Но даже будучи раненным, Цаплин продолжал руководить бойцами. Расстреляв весь боезапас, он взорвал свой танк и вернулся в расположение своей части.

Раны показались ему несерьезными, и он отказался от госпитализации. Однако через несколько дней у него начался столбняк. Капитана Цаплина срочно эвакуировали в госпиталь города Арчена, однако спасти его не удалось. Похоронили его на воинском кладбище города.