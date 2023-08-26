Олег Мельниченко сообщил о предоставлении шести служебных квартир работникам культуры

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По инициативе губернатора Пензенской области служебным жильем обеспечивают представителей творческих профессий.

«Это дополнительная мера поддержки, направленная на привлечение молодых кадров, сохранение опытных специалистов в сфере искусства и культуры», - пояснил губернатор, - в 2023 году под служебное жилье мы выделили шесть квартир, каждая площадью порядка 53 кв. метров».

В предыдущие годы сотрудники учреждений региона получили еще 27 квартир, отмечает пресс-служба регионального правительства. В квартирах, расположенных в микрорайоне «ГПЗ-24» Пензы и неподалеку от областного центра – в селе Рамзай проживают сотрудники областного драматического театра им. А.В. Луначарского, Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», краеведческого музея, театра «Кукольный дом», художественного училища, колледжа искусств, музыкального колледжа им. А.А. Архангельского.