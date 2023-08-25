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Общество25 августа 2023 14:28

Пензенцы принимают участие в молодежном форуме «Хопер»

Молодежный образовательный форум «Хопер» пройдет с 24 по 28 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Колос» (р.п. Пинеровка, Балаковский район, Саратовская область)
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

От Пензенской области участие принимают семь студентов и молодых педагогов.

Организатором форума выступает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и Федеральное агентство по делам молодежи.

Цель форума – развитие и поддержка молодежных инициатив, деятельность молодежных общественных объединений на территории регионов, повышение уровня участия молодежи в социально-экономической и общественно-политической жизни.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, всего в форуме принимают участие 1300 человек из муниципальных районов Саратовской области и близлежащих регионов РФ как в очном, так и онлайн формате. Для участников приготовлена насыщенная образовательная и досуговая программа.

В рамках Форума также пройдет грантовый конкурс «Росмолодежь. Гранты», с фондом в 7 млн рублей, участники которого смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально-значимых проектов. Представители Пензенской области примут активное участие в грантовом конкурсе.

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