Пензенцы принимают участие в молодежном форуме «Хопер»

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

От Пензенской области участие принимают семь студентов и молодых педагогов.

Организатором форума выступает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и Федеральное агентство по делам молодежи.

Цель форума – развитие и поддержка молодежных инициатив, деятельность молодежных общественных объединений на территории регионов, повышение уровня участия молодежи в социально-экономической и общественно-политической жизни.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, всего в форуме принимают участие 1300 человек из муниципальных районов Саратовской области и близлежащих регионов РФ как в очном, так и онлайн формате. Для участников приготовлена насыщенная образовательная и досуговая программа.

В рамках Форума также пройдет грантовый конкурс «Росмолодежь. Гранты», с фондом в 7 млн рублей, участники которого смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально-значимых проектов. Представители Пензенской области примут активное участие в грантовом конкурсе.