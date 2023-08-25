1324 жителя Пензенской области пострадали от укусов клещей с начала сезона

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Это произошло раньше обычного (до этого случаи укусов клещей в нашей области фиксировались с апреля), поскольку весна в этом году выдалась ранней и очень теплой.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, 458 пострадавших от укуса - это дети и подростки до 14 лет. 1165 клещей, снятых с людей, были обследованы в лаборатории, в 261 из них нашли возбудителей боррелиоза.

За январь-июль текущего года в Пензенской области диагностированы 43 случая заболевания боррелиозом: диагноз был выявлен у 35 жителей Пензы, трех жителей Кузнецкого, двух Пензенского, двух Шемышейского и одного Иссинского районов.

Весь сезон в регионе велись акарицидные обработки. Специальным составом были окурены территории 168 объектов: в том числе, и детские лагеря перед началом оздоровительной кампании.

Профилактические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.