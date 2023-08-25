Не детсадом единым: как выбрать идеальную новостройку для молодой семьи в Пензе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Льготная ипотека на новостройки продолжает радовать низкими ставками. В отличие от базовых программ на «вторичку», проценты по которым в последние недели неудержимо ползут вверх. Поэтому многие молодые семьи в Пензе закономерно задумываются о покупке квартиры в новом доме, да поскорее: мало ли что может измениться в условиях займов с господдержкой. К тому же любое повышение ставок на рынке недвижимости у нас традиционно влечет за собой рост цен. И наконец, до 31 августа 2023 года еще есть шанс подать заявку и получить одобрение на ипотеку по сниженным ставкам. Напомним, этим летом Сбер уменьшил процент по «Господдержке» (теперь квартиру в новостройке можно взять от 7,4%) и «Семейной ипотеке» (от 5,4%). Так что поспешить с выбором нового жилья, действительно, имеет смысл — особенно если в семье растут дети или ожидается пополнение.

Вместе с экспертами рынка недвижимости и сервиса Домклик собрали советы и лайфхаки, как правильно выбрать идеальную новостройку для молодой семьи в Пензе. Спойлер: это не только про школу и детский сад.

Пенза, улица Мира. Фото: Домклик

Сохранили низкие ставки

Предложений по новостройкам в конце августа 2023 в Пензе хватает. По данным сервиса Домклик, сейчас на продажу выставлены более 10 тысяч квартир в 36 жилых комплексах. Цены на однушки на окраинах стартуют от 2,5 миллиона рублей. Условия по льготным займам вполне комфортные — напомним, от 7,4% годовых по программе с господдержкой и от 5,4% — по «Семейной ипотеке». В ряде случаев в Сбере можно получить ставку и от 4,4%. Кстати, новость для тех, кому нужна не однокомнатная, а большая — настоящая семейная — квартира: банк увеличил максимальную сумму кредита по вышеупомянутым программам, для нашего региона она теперь составляет 7,5 миллиона рублей.

– Мы сохранили низкие ставки по льготным программам и продолжаем улучшать условия для наших клиентов. Увеличение максимальной суммы кредита позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жилье для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса, – отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. – Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать подходящее жилье можно онлайн на Домклик.

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15 квартир на этаже — это шум и очереди к лифту

Квартиры в пензенских новостройках различаются по местоположению, площади, инфраструктуре, цене — и сделать верный выбор может быть очень непросто. Классические советы про близость детского садика, поликлиники и школы, безусловно, учитывать стоит, однако это далеко не все критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе идеальной новостройки для молодой семьи.

Эксперты сервиса Домклик рекомендуют внимательно изучить характеристики выбранного жилья.

– Кроме цены за квадратный метр, есть еще несколько важных параметров для сравнения: количество квартир на этаже, толщина стен, безопасность и уровень преступности в районе, наличие инфраструктуры, парковок и т.д. Например, если на этаже больше 15 квартир, цена за квадратный метр будет немного ниже. Но ваш дом будет похож на общежитие: шум, очереди к лифту, сдача квартир в аренду и постоянная смена жильцов, – отмечают эксперты.

Пенза, Ленинский, жилой комплекс Квартал 55. Фото: Домклик

Правило 15 минут

Еще один важный критерий — транспортная доступность. Вопреки предрассудкам, деление на «центр» и «окраину» не столь важно — гораздо важнее соблюсти «правило 15 минут»: именно за это время вам должно быть легко и комфортно добраться до всех локаций, которые вы регулярно посещаете.

Поверьте, выбраться в центр в театр раз в месяц не так хлопотно, как трижды в неделю мотаться с ребенком в спортивную секцию на другой конец города. Если вы рассчитываете транспортную доступность исходя из пути на автомобиле, обязательно просчитайте и варианты с общественным транспортом, ведь машина может некстати сломаться, в гости могут собраться «безлошадные» друзья или родственники и т. д.

– Лучший способ узнать все о транспортной доступности и расположении — самостоятельно добраться до новостройки разными способами, – отмечают эксперты Домклик. – Рассчитайте время, которое займет дорога на работу, в школу, детский сад, поликлинику, магазины. Важно также проверить, насколько безопасен путь вашего ребенка в школу: есть ли оживленные участки дороги, открытые перекрестки, трамвайные пути, гаражи или стройка.

Пенза, улица Ворошилова. Фото: Домклик

Изучайте документы

Безусловно, пресловутые детские сады, школы и поликлиники тоже играют огромную роль — не зря их обычно вспоминают в первую очередь. Но здесь есть нюанс. Если речь идет о сформировавшемся микрорайоне вторичного жилья, то тут все понятно — школы и детсады уже существуют, их можно оценить, уточнить репутацию, загруженность и т.д. А вот в случае нового микрорайона… все застройщики обычно в один голос обещают и школы, и детские сады, и прочую социальную инфраструктуру, и даже рисуют их в эскизных проектах. Но порой забывают обозначить в проекте реальном. Либо ставят строительство школы и садика в самый конец застройки микрорайона, которая может растянуться и на 10 лет.

– Нередко оказывается, что застройщик обещает школы, детские сады и поликлиники, район для комфортной семейной жизни. А по факту оказывается, что школа будет построена только через 10 лет, а сейчас ближайшая — в 10 км. Помните: все подобные обещания должны быть подкреплены подготовленным проектом и разрешением на строительство, – предупреждают эксперты Домклик. – Не поленитесь спросить у строителей эти документы и внимательно их изучите.

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