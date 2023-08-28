«Маяк» своих не бросает: как пензенский холдинг помогает военнослужащим, находящимся в зоне СВО

Фото: Пресс-служба холдинга

Преодолев сотни километров, очередной гуманитарный груз «Маяка» достиг зоны СВО. Внутри – не просто какие-то вещи, нет. Это, в первую очередь, теплый привет из родных краев, объятия близких, слова поддержки и бесконечное «Мы ждем вас, возвращайтесь поскорее».

Сегодня службу в зоне СВО проходят 52 сотрудника пензенского холдинга. Но помощь от «Маяка» получают не только они, но и все их соратники. Находясь далеко от дома, военнослужащие нуждаются, в первую очередь, в самых простых вещах: повседневной и теплой одежде, медикаментах, стройматериалах, различных инструментах - от банальных молотков и отверток до бензопил и сварочных аппаратов. Само собой, каждый раз из Пензы им идут и письма и посылки от родных и друзей. В коробках теплые носки и перчатки, любимые сладости и многое другое. Послания вручаются бойцам лично в руки, не через посредников – так «Маяк» делает все, чтобы ни одна посылка не затерялась во время долгого пути.

Фото: Пресс-служба холдинга

- Конечно, это занимает много времени, - отметил представитель холдинга, занимающийся доставкой грузов. - Кроме того, это все еще и очень опасно. Но страшно в первый раз: тогда напрягает все. Вздрагиваешь от каждого шороха, но продолжаешь двигаться вперед, потому что надо. Потом привыкаешь

Есть в каждом грузе и особая коробка – от самого «Маяка». В ней находится то, что облегчит службу всем находящиеся в зоне СВО: запчасти для машин, маскировочные сети (их для каждого времени годы из материалов, закупленных «Маяком», плетут волонтеры) и другое.

За все время с начала СВО «Маяк» отправил на фронт уже более 20 тонн груза. Во время каждой из пяти поездок конвой посещал новые регионы: Луганскую, Донецкую, Запорожскую (в том числе и подшефный Пензенской области Токмак), Херсонскую области. Активную помощь в доставке посылок холдингу оказывают представители казачества.

Не забывает «Маяк» и о семьях военнослужащих: в случае возникновения проблем им оказывается финансовая помощь, а этим летом дети участников СВО отдохнули в лагерях.

«Маяк» продолжит и дальше оказывать поддержку своим военнослужащим. Потому что «маяковцы» своих не бросают.