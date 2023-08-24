Опыт работы библиотек Пензы представили во Владимире

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Общение состоялось в рамках проекта ассоциации «Растим читателя» и Российской государственной детской библиотеки под названием «Большая экспедиция детского чтения».

Одна из площадок проекта открылась во Владимире. Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, выступление пензенских специалистов также включили в программу книжного фестиваля «Китоврас», который объединил более 100 издателей, ведущих российских и зарубежных писателей, собрал самые актуальные практики по привлечению мальчиков и девочек к чтению. В Школе креативных индустрий пензенцы презентовали доклад о продуктивной работе городских библиотек с учреждениями образования в сфере глубокого изучения русской классики, позже в павильоне «Шлыгин» в сквере имени А. С. Пушкина провели занятие, посвященное жизни и трудам писателя. А в модельной библиотеке Боголюбова было организовано большое интерактивное занятие для детей и практиков.

«Для нас честь представлять пензенские разработки на высоком уровне. Радует обратная связь от слушателей, искренний интерес ребят и взрослых к чтению. Благодарим организаторов за возможность участия в этом проекте и оценку наших инициатив», – сказала автор программы «Интерактивная классика. Включение в историю» Елена Лобанкина.

Новостной материал подготовлен централизованной библиотечной системой города Пензы.