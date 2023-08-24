На территории саранского аэропорта прошли учения

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Сегодня утром к зданию аэропорта в Саранске приехали несколько пожарных машин. Но без паники, ничего не произошло: в здании состоялись учения.

По тактическому замыслу во время заправки одного из самолетов произошла разгерметизация одной из емкостей с дизельным топливом. Дежурный персонал сразу же связался с экстренными службами, и на место стали съезжаться силы и средства территориальной подсистемы РСЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Бойцы ПСЧ-1 города Саранск провели разведку территории и организовали поисково-спасательные работы. Бригада скорой помощи приступила к оказанию первой помощи персоналу организации. В это же самое время оперативная группа ПАСФ Приволжского центра «ЭКОСПАС» филиала АО «ЦАСЭО» занялась сбором разлитого топлива.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Условный разлив нефтепродуктов был оперативно ликвидирован. Участники учений справились с поставленной задачей.