Олег Мельниченко поручил увеличить число строителей на пострадавших от урагана объектах

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Всего повреждения получили 49 зданий. Среди них: 33 многоквартирных дома, у которых, в основном, разрушены крыши, 551 частное домовладение, напоминает пресс-служба регионального правительства. Также ураган зацепил 10 учреждений образования, 2 центра культуры, автотранспортное предприятие, колледж, здание Росгвардии.

Во время шквального ветра пострадала кровля и правая часть здания отделения социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта» с круглосуточным пребыванием.

Как пояснила заведующая отделением Ольга Советкина, работы проводятся с 15 августа объём очень большой.

«Рабочие трудятся без выходных. Планируют завершить до 30 сентября», - сказала заведующая.

«Здесь надо быстро всё под плёнку заводить, - распорядился глава Пензенской области. - Объект важный, социальный, поэтому надо максимально ускоряться».

По словам подрядчика, от дождей закрыли пока только часть всей рабочей поверхности, до конца недели самое проблемное место планируется закончить.

При посещении школы № 2 города Никольска Олег Мельниченко обсудил варианты организации учебного процесса, поскольку завершить восстановление здания к 1 сентября не реально. На восстановительные работы из резервного фонда Пензенской области выделено 16,6 млн рублей. Строители работают оперативно, но времени до начала учебного года осталось совсем мало.

«Давайте подумаем, если хотя бы часть здания сможем в работу запустить, то запустим, - предложил губернатор, - если нет, то выведем во вторую смену. Главное, организовать подвоз детей до места учёбы».

Также глава региона проконтролировал ход ремонта домов № 35 и № 43 по улице Белинского в Никольске. Из резервного фонда Пензенской области на восстановление двух жилых объектов направлено около 13 млн рублей.