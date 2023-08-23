Олег Кочетков принимает участие в X Международном форуме «Технопром-2023»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

На форуме присутствуют участники из 78 регионов РФ, а также гости из 39 стран. Тема мероприятия в этом году обозначена как «Наука, технология, индустрия в основе развития регионов».

От Пензенской области на форуме присутствует председатель комитета Законодательного Собрания Пензенской области по промышленной политике, генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.

В рамках мероприятия регионы презентуют проекты в области станкостроения, промышленности, медицины и других.

Олег Кочетков примет участие в первом заседании Совета главных конструкторов станкоинструментальной отрасли.