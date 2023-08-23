Купринский литературный праздник состоится в Пензенской области в 39-й раз

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

26 августа в 18:00 в Музее одной картины им. Г.В. Мясникова состоится показ документального фильма «Ксения Куприна рассказывает. Новое прочтение фильма». Сеансы также пройдут и 27 августа, каждый час с 10:00 до 17:00. Предварительная запись обязательна.

29 августа в Пензенском литературном музее заслуженный работник культуры Пензенской области, научный сотрудник музея Татьяна Кайманова презентует свою новую книгу «Куприн без шелухи». Начало – в 16:00.

31 августа в литературном музее откроется выставка «Куприн и музыка». В экспозицию, подготовленную совместно с кисловодским музеем «Дача Шаляпина», вошли фотографии, письма, журналы и документы, нотные сборники – в том числе, и экспонаты из частных коллекций, ранее не демонстрировавшиеся публике. Начало – в 15:00.

Торжественное открытие Купринского литературного праздника состоится 2 сентября в Наровчате. В 11:15 на площадке близ архитектурно-скульптурного ансамбля «Памятник А.И. Куприну» наградят лауреатов 24-го творческого конкурса «Гранатовый браслет».

В 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 в музее А.И. Куприна пройдут обзорные экскурсии по музею. А в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 состоятся иммерсивные экскурсии по основной экспозиции музея.

В Городском парке с 11:00 гостей праздника ждет интерактивная «Аллея Искусств» и иммерсивный ряд «Куприн и музыка». Здесь гостей праздника ждут пленэр, дегустации и многое другое.

В сквере А.И. Куприна разместится «Ремесленная аллея» - выставка изделий народных умельцев и мастер-классы по изготовлению сувениров и оберегов.

На улице Советской для гостей праздника будет организована зона питания и установлены детские батуты.