Валентина Зимонина: Управлять трактором не сложнее, чем автомобилем

Валентина Зимонина: Хочу сказать огромное спасибо своему руководству, которое поверило и дало мне возможность показать себя. Фото: Группа Черкизово

Валентина Зимонина, 38-летняя мама четверых детей и, как сказал бы товарищ Саахов из известного фильма, – комсомолка, спортсменка и просто красавица. Наша героиня прославилась не только тем, что обрабатывает картофельное поле в 4 гектара, но и тем, что трактористка! Валентина успевает и детей воспитывать, и картошку сажать, и лихо управляться с трактором «Беларусь-82». А еще мечтает создать в компании настоящую бригаду трактористок, как в свое время это сделала Паша Ангелина – самая известная трактористка СССР. В беседе с корреспондентом «Комсомолки» Валентина поделилась своими планами, а также рассказала, почему девушкам сегодня выгодно осваивать вождение спецтехники.

- Валентина, как вы попали в компанию, да еще и на такую не совсем привычную для женщины должность?

- Очень забавная история вышла. Началось все с огорода – земли много, а каждый раз нанимать тракториста поле пахать накладно. Вот я и попросила соседа показать мне, как с трактором обращаться, он мне и посоветовал пойти учиться профессионально. Я спустя какое-то время действительно пошла и отучилась. Получила права в прошлом году и меня сразу пригласили на должность оператора спецтехники. То есть начала пахать свое поле, а в итоге получила новую профессию, которую очень люблю. С именем еще интересно вышло, когда я дала объявление о поиске работы. Мне позвонили из отдела кадров и спросили, не опечатка ли в имени – думали, что разместил мужчина. Я говорю – нет, я не Валентин, а Валентина, у меня действительно есть права и разряд. И меня пригласили на собеседование. И я хочу сказать огромное спасибо своему руководству, которое поверило и дало мне возможность показать себя.

- А в каком возрасте вы вообще начали водить?

- Вообще первый раз я села за руль, когда мне лет 15 было. Это был КАМАЗ. У моего крестного был свой кирпичный заводик и там работали два КАМАЗа и один МАЗ. И я тогда попробовала на одном из них прокатиться. Потом крестный научил меня колеса на них менять. Я в 17 лет могла за две минуты поменять МАЗовское колесо.

Фото: Группа Черкизово

- Вот это да! Отличный навык. А как получали права на вождение трактора?

- В училище я отучилась на три категории: В, С и D. То есть получила право как на управление маленькими тракторами, так и крупными тракторами типа 150-ого и «Беларусь». А также получила 5 разряд тракториста-машиниста, который позволяет не только управлять техникой, но и самостоятельно ее ремонтировать.

- А что самое сложное в вашей профессии? И что вам нравится в вашей работе?

- Ничего сложного на самом деле нет. На данный момент я работаю на Bobcat – подметаю в цехах. Зимой трактором чищу снег на предприятии. Привыкла быстро, технику освоила достаточно легко – ей управлять не сложнее автомобиля. Вы знаете, для меня трактор – не обуза, это мой надежный друг, моя стабильность!

СПРАВКА «КП»: Bobcat – это серия строительной и сельскохозяйственной техники, одной из категорий которой являются мини-погрузчики. Их главный плюс - компактность. За счет нее техника легко проезжает туда, куда не добраться обычным бульдозерам и экскаваторам.

- Какой у вас график работы, какие условия труда?

- Мне все очень нравится в моей работе. График отличный - с 8 до 17 вечера, есть час обеденного перерыва. Кормят в столовой, считай, за счет работодателя – за месяц полноценных комплексных обедов (суп, горячее, салат и чай) удерживают из зарплаты около 1 тыс. рублей. А платят очень достойно - у меня зарплата больше, чем у операторов и санитаров. У нас очень хорошая психологическая атмосфера в коллективе, поэтому работать комфортно.

- Работа трактористом для женщины – не совсем привычное занятие. Как в целом отнеслись коллеги, ваши друзья к вашей работе? Пытались отговаривать?

- Нет. Многие очень удивлялись… и только. Все знают, как я люблю технику. Парни в бригаде приняли меня с распростёртыми объятиями - были очень рады, что девочка пришла к ним работать. Вообще приятно работать в мужском коллективе, у нас очень дружная атмосфера, мы как семья: всем друг с другом делимся, знаем, у кого какие проблемы.

- Остается ли у вас время на собственную семью? Как вы проводите свободное время?

- Помимо того, что у меня четверо своих детей, у меня еще семеро крестников – большая семья. Любим время проводить вместе в выходные дни – ходим на реку на пикники, в лес за грибами. Плюс у нас огромный огород – им занимаемся, выращиваем на продажу картофель. Младшая дочь очень помогает, так как старшие дети уже живут отдельно. Любим готовить. На все кулинарные изыски берем продукцию родного предприятия. Потому как лично знаю, что все свежее и качественное – раньше я работала в компании оператором.

Фото из личного архива

- Валентина, что бы вы посоветовали девушкам, которые бы тоже хотели работать на тракторе?

- Главное - не бояться. Если у вас есть призвание водить транспорт, то и с трактором вы справитесь. Я считаю, что девушкам не надо бояться ездить и работать на спецтехнике – ведь, по сути, это такая же машина. Вообще никого слушать не надо, только себя и свой внутренний голос, свои желания. Мы живем одну жизнь и ее надо прожить с интересом и удовольствием. Я много разных сфер поменяла, и я знаю, что вот это – точно для меня! Я приехала, с удовольствием отработала и уехала.

- О чем вы мечтаете?

- Я хочу собрать бригаду из девочек-трактористов — вот это было бы классно! Недавно я встретила свою знакомую, она говорит – ты знаешь, я тоже хочу пойти с тобой на тракторах работать. Я ей предложила идти учиться и потом приходить на работу к нам. К тому же руководство намерено организовать целевой набор женщин с бесплатным обучением. Это же здорово – возможность получить новую востребованную профессию. Вот на данный момент я обучаюсь на водительские права категории С - хочу для себя попробовать на грузовой машине поработать. А через год и на категорию Е пойду – лишим не будет. Сегодня разделения на мужские и женские профессии уже практически не существует. Число водителей спецтранспорта среди женского пола будет расти, так что для нас, девочек, перспективы крайне заманчивые открываются!