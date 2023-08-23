В Пензенскую область поступили учебники истории с главой про СВО

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Министерство просвещения РФ подготовило комплект учебников по истории России и всеобщей истории для старших классов. Одна из книг, входящих в него, содержит материалы, посвященные современной политической ситуации – в том числе, и о СВО, вхождении в состав РФ новых регионов и т.д. Как отметили в Министерстве просвещения, только эти учебники в полной мере соответствуют федеральной рабочей программе.

Пензенская область получила пять тысяч экземпляров данных книг. До 1 сентября все учебники будут переданы региональным школам. 230 экземпляров также направят в школы Пологовского района Запорожья.

Своими впечатлениями об учебнике поделился директор лицея №29 Денис Загороднев:

- Он полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и в целом концепции преподавания истории в школе. В книге 12 параграфов отведено на изучение истории Великой Отечественной войны. Очень много материалов, посвященных духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Они прививают детям исконно российские ценности, дают возможность изучать историю родного края.

Как отметил начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования министерства Алексей Кирсанов, учащиеся пензенских школ получат книги бесплатно.