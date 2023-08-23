Пензенские врачи прооперировали 98-летнюю женщину с переломом бедра

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В июне в областную больницу имени Н.Н. Бурденко доставили 98-летнюю женщину с чрезвертельным переломом бедра. Несмотря на солидный возраст пациентки, врачи приняли решение о срочной операции.

Она состоялась 23 июня. Женщину оперировал травматолог-ортопед Александр Иванчин, операционную анестезию проводил врач анестезиолог-реаниматолог Валерий Вдовин. Все прошло успешно – во многом, благодаря тому, что родственники женщины обратились к специалистам в течение суток после того, как она получила травму.

- Такой подход позволяет провести вмешательство до развития осложнений, связанных с истощением и декомпенсацией жизненно важных функций, - отметил главный внештатный травматолог министерства здравоохранения Пензенской области Игорь Девин.

По словам специалиста, если бы они протянули с этим хотя бы пару дней, это привело бы к нарушению когнитивных способностей, развитию делирия, которые трудно корректируются и не позволяют провести операцию.

Сейчас пациентка постепенно приходит в себя: садится на постели, учится ходить с помощью ходунков.