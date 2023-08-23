В Пензе готовятся ввести в строй один из крупнейших объектов дорожного строительства

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

О выходе работ на объекте на финишную прямую Главе региона доложил министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Протяженность автомобильной дороги, расположенной между улицами 40 лет Октября и Центральной в Пензе, включающей мост через реку Ардым, эстакаду и путепровод через железнодорожные пути, составляет 6,742 км.

На всех искусственных сооружениях, построенных практически с нуля, работы по укладке асфальтобетонного покрытия и укреплению откосов завершены. Переустроены инженерные коммуникации, закончены монтаж очистных сооружений и устройство ливневой канализации. Установлены опоры наружного электроосвещения. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется получить 25 августа 2023 года.

«Это один из крупнейших объектов дорожного строительства, реализованных в Пензе за последнее время», - подчеркнул Олег Мельниченко в ходе деловой беседы.

«Благодаря поддержке федерального центра – опережающему финансированию, в том числе – средствам инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного в рамках проекта «Инфраструктурное меню», а также – финансам резервного фонда Правительства Российской Федерации, нам удалось построить этот важный для Пензы объект на 3 года раньше намеченного срока», - констатировал губернатор. - Общая стоимость реконструкции составляет 4,2 млрд. рублей.

В 2023 году работы на объекте велись круглосуточно. Организовано 4 полосы движения, ширина проезжей части от 14 до 16,5 метров. Благодаря расширенным габаритам будет увеличена пропускная способность автомобильной дороги, что положительно скажется на уровне безопасности дорожного движения.

Путепровод обеспечит кратчайший и удобный маршрут перевозки грузов и пассажиров от аэропорта до выезда на автомобильную дорогу федерального значения «Р-208» г. Тамбов – г. Пенза, минуя центр города. Также будут соединены такие микрорайоны как Город Спутник и Терновка с Кривозерьем, Тепличным, Западной и Южной полянами.

В целом до конца 2023 года на территории Пензенской агломерации в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести к нормативному показателю 133,4 км автомобильных дорог.