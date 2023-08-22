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Общество22 августа 2023 12:29

День Государственного флага РФ в Пензе отметили флешмобом

Он состоялся во вторник, 22 августа, у здания Дома молодежи
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Собравшихся поприветствовал председатель Совета Пензенского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов. Он поздравил их с праздником и рассказал, что в честь Дня государственного флага на площади перед Домом молодежи будет развернут огромный триколор.

Эта почетная задача была возложена на плечи членов отряда содействия полиции «Тигр». Как поделилась одна из «тигров» Мария Афонасова, ребята гордятся тем, что им доверили самую важную часть флешмоба.

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

- Чувствую ответственность, потому что от нас зависит то, как пройдет флешмоб и то, как он завершится, - отметила она.

После флешмоба на улицах Московской и Славы состоялась раздача ленточек в цветах российского флага.

Волонтер ресурсного добровольческого центра Пензенской области Вероника Антошкина уже не первый год участвует в подобных патриотических мероприятиях.

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

- Наша акция направлена на развитие патриотического духа среди граждан. Важно, чтобы люди знали и уважали государственный символ, а также любили свою Родину даже в тяжелый период, - сказала волонтер.

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