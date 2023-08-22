В Пензе восстановят монумент «Глобус»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Монумент «Глобус», находящийся на пересечении улиц Суворова, Бекешской и 8 Марта, является одним из символов города. Установленное в 1972 году 13-метровое сооружение символизирует дружбу между народами. К слову, та территория, на которой стоит «Глобус» официально также называется площадью Дружбы, однако это название знают далеко не все горожане.

Идея установки монумента появилась во время активной застройки района. Сложная транспортная развилка в районе пересечения сразу нескольких улицы смотрелась мрачно и требовала какого-то украшения. Им стала копия земного шара из металла, изготовленная сотрудниками Пензенского Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-технологического института химического машиностроения.

Первоначально была идея не делать «Глобус» полностью металлическим: конструкция должна была выглядеть как сетчатый шар с материками на нем, однако в процессе проект был изменен, и поверхность сделали полностью закрытой.

В 2000-х под руководством изобретателя Владимира Бобикова монумент был реконструирован.

В этом году «Глобус» решили привести в порядок. Рабочие уже демонтировали рельефы материков с сооружения. По информации Управления ЖКХ Пензы, планируется удалить старую краску и нанести новую. После этого материки вернут на место. Кроме того, на «Глобусе» снова появятся аббревиатура «СССР» и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».