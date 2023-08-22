Пензенские спортсмены заняли третье место на Всероссийской спартакиаде среди трудящихся

Фото предоставлено министерством физической культуры и спора Пензенской области

Пензенскую область представляли 34 человека, которые достойно соревновались в личных и командных дисциплинах. В итоге – блестящий результат - «бронза» в общекомандном зачете Всероссийской спартакиады среди трудящихся.

За медали боролись более 700 атлетов из 25 регионов.

Пензенцы завоевали «золото» на турнире по перетягиванию каната в дисциплине «свыше 720 кг».Поднялись на вторую ступень пьедестала по итогам соревнований по шахматам и баскетболу (женщины). В турнирах по плаванию, настольному теннису и гиревому спорту - заняли 4 место, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева поблагодарила земляков за самоотдачу, а также руководителей предприятий и организаций, которые нашли возможность делегировать своих сотрудников в состав сборной региона.

1 место на Всероссийской спартакиаде среди трудящихся заняла команда Ямало-Ненецкого автономного округа, 2 место – команда Краснодарского края.