Акция «Это вам не мусор!» снова пройдет в Пензе

Фото: организаторы акции

Акция пройдет 26 августа на стоянке у кинотеатра «Октябрь». В этот день с 10 до 13 часов горожане смогут сдать на переработку следующие виды отходов: стекло, макулатуру, алюминий, жесть, пластик (маркировки 1, 2, 4, 5, 6), просроченные медикаменты в твердой форме, мелкую бытовую технику. Подробнее о видах отходов можно узнать из прикрепленной памятки.

Что можно сдавать на переработку

Кроме того, на месте также будут принимать одежду для благотворительных проектов.

Главное условие - чистота и максимальное сокращение объема (например, пластиковую бутылку можно сжать, выпустив из нее воздух). Отходы и вещи нужно максимально рассортировать по категориям/фракциям.

После акции все собранные отходы отвезут в компанию по заготовке вторсырья, где их досортируют, спрессуют и отправят на переработку.