В Никольске продолжают устранять последствия урагана

Олег Мельниченко поручил завершить восстановление кровли в пострадавших домах до начала сезона дождей. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что вечером 29 июля в Пензенской области прошел ураган. Сильнее всего от стихии пострадал Никольский район: сам Никольск остался без света, воды и газа. 48 зданий получили различные повреждения.

Как отметила глава района Людмила Линина, их восстановлением занимаются 12 подрядных организаций. За прошедшие недели рабочие сумели отремонтировать одну многоэтажку, три детских сада, три школы, один колледж, одну больницу и одно автотранспортное предприятие. Еще на шести объектах работы планируется завершить в ближайшее время.

Помимо этого, администрация района держит на контроле восстановление частных домов. По 189 обращениям собственников уже была предоставлена материальная помощь.

Олег Мельниченко заявил о своем намерении лично приехать в Никольск, чтобы оценить ход восстановительных работ.

- Перекрыть кровли в жилых помещениях необходимо до начала сезона дождей. На это следует обратить особое внимание и по возможности ускориться. Контролируйте, чтобы в максимально короткие сроки с максимальным качеством все было сделано, - поручил он.