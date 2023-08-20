В Пензе завершилась приемка школ к учебному году

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как отметил в своем Telegram-канале глава Пензы Александр Басенко, приемка школ завершилась на днях.

Специальная комиссия проверяла учреждения сразу по нескольким параметрам: это и состояние технической базы, и наличие паспорта безопасности, и другие.

«Рад сообщить, что все 111 образовательных организаций допущены к новому учебному году», - отметил Александр Басенко.

Глава города также перечислил, что в учреждениях образования удалось сделать за минувшее лето:

- в школах №№ 75/62 и 47 был сделан капитальный ремонт;

- в школе №74 заменили окна;

- в школе №63 отремонтировали спортзал;

- в детском саду №89 поменяли вентиляцию в пищеблоке;

- в школе №37 и в филиале №1 детского сада №7 модернизировали пропускную систему;

- детском саду №5 улучшили пути эвакуации

- в детском саду №103 привели в порядок навесы.