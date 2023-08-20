В Пензе откроется выставка фотографа из Заречного Арины Ермиловой

Фото из личного архива Арины Ермиловой

Арина Ермилова занимается фотографией с семи лет: с этим видом искусства ее познакомил ее отец, который сам увлекался этим и вел фотокружок в местном Доме Пионеров. Первые кадры Арина сделала на фотоаппарат «Вилия-авто». Позже, уже будучи взрослой, она занимала должность фотокорреспондента в газете «Заречье».

Сейчас Арина работает детским и семейным фотографом, иногда снимает природу. С последним у фотографа даже связана одна удивительная история: как-то раз ей пришлось убегать от лося, которых в ее родном Заречном достаточно много.

Афиша мероприятия

Кроме фотографий Арины, посетители выставки также смогут увидеть и прекрасные барельефы, созданные ее руками. В 15-летнем возрасте она пробовала лепить фигурки из глины. Но гораздо позже, когда Арина впервые увидела объемные картины, сделанные из штукатурки, она решила вернуться к детскому увлечению, и сделала это с большим успехом.

Открытие выставки состоится 26 августа в 15:00 в Доме Бадигина.