В Пензенской области выявлены четыре случая заболевания норвежской чесоткой

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, за прошлый год и восемь месяцев текущего в регионе с норвежской чесоткой были госпитализированы четыре пациента. До этого в регионе также регистрировались случаи заболевания – в 2019 году ее обнаружили у двух человек.

Как рассказала дерматовенеролог, заведующая дерматовенерологическим отделением Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Марина Пьянова, данный вид чесотки был обнаружен в 1847 году в Норвегии. И с того момента в мире зарегистрировали лишь меньше 300 случаев заболевания ей.

Норвежская чесотка возникает на фоне иммунодефицитов и иммуносупрессивных состояний, при длительном приеме гормональных и цитостатических препаратов. Одной из пациенток в Пензе стала пожилая женщина с сахарным диабетом.

- Она давно лечится гормональными препаратами, ее организм крайне ослаблен, у нее нет одной ноги, много сопутствующих соматически отягощенных патологий, увы, для чесоточных клещей - это, конечно, благодатная почва для размножения, - отмечает врач.

Во время заболевания норвежской чесоткой на коже человека образуются серовато-желтые или буро-черные корочки, под которыми находятся клещи. На кистях и стопах наблюдается множество чесоточных ходов. Нередко поражаются ногти, увеличиваются лимфоузлы, выпадают волосы, повышается температура тела.

Но не стоит паниковать: в центре специализированных видов медицинской помощи есть лабораторно-диагностический корпус, возможности которого позволяют выявить любое, даже самое редкое заболевание и подобрать хорошее лечение. Пациентке с чесоткой была назначена терапия, которая помогла ей избавиться от неприятного диагноза.