В кассах пензенского драматического театра появились билеты на первый спектакль 231-го сезона

Фото: Пресс-служба театра

Эта трагикомедия по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса» рассказывает историю двух семей, которые уже 100 лет враждуют. Положить конец вековой распре может певица Эмилия Марти. Но, что удивительно, ее показания имеют такие подробности, будто женщино лично видела все своими глазами.

Начало спектакля – в 18:30. Стоимость билетов – от 250 до 700 рублей. Их уже можно приобрести в кассе театра и на сайте учреждения. Еще один показ спектакля «Конец бессмертию» состоится 24 сентября.

Кроме того, в первые дни нового сезона в театр также приглашаются и дети: 9 сентября в 13:00 зрители смогут увидеть спектакль «Денискины рассказы» по произведениям Виктора Драгунского. Цена билетов - от 200 до 350 рублей.

Помимо этого, в сентябре театр на большой сцене также покажет «Бесприданницу» и «На бойком месте» по пьесам Островского, «Мертвые души» по Гоголю в инсценировке Булгакова, комедии Брэндона Томаса «Тетушка на миллион» и Рэя Куни «Люкс № 13», постановку по современной и актуальной пьесе «Ба» Юлии Тупикиной.

А на малой сцене будут показаны популярные камерные спектакли - «Двое» Уильяма Гибсона, «Телефонный разговор» Кира Булычева, «С училища» Андрея Иванова, «Хорошая» Ольги Михайловой и Елены Исаевой, «Одиноким предоставляется... крыша» Ирины Якубовской и Андрея Пархоменко, «Мужчина к празднику» Надежды Птушкиной.