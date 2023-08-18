Падение уровня воды в Суре может привести к остановке производства на ОАО «Маяк»

Фото: Пресс-служба ОАО «Маяк»

С начала августа текущего года в реке Старая Сура критически упал уровень воды и снизилась скорость течения. Из-за жары в окрестностях снова появился затхлый запах. Такое уже было и раньше, в 2021 году: тогда резкое обмельчение реки привело к массовой гибели рыбы.

Помимо экологических проблем, ситуация может привести и к проблемам экономическим: именно на этой реке расположено водозаборное сооружение холдинга ОАО «Маяк». Недостаток воды сильно осложняет работу одного из крупнейших предприятий региона и может даже стать причиной остановки производства. Причем, стоит отметить, что уровень воды упал как выше по реке (до производственных мощностей холдинга), так и ниже по течению.

Несмотря на все заверения руководства Сурского гидроузла, что никаких работ на данном участке реки не проводилось, а выпуск воды осуществлялся и осуществляется согласно штатному расписанию, в рабочем порядке, расследование специалистов «Маяка» обнаружило дамбу и отводящий канал, начало которого находится по левому берегу реки выше ресторанно-гостиничного комплекса «Русская охота». Этот довольно крупный и глубокий канал направлен в сторону микрорайона Барковка.

Руководство холдинга уже подготовило и направило официальное письмо на имя председателя правительства Пензенской области Николая Симонова, а также на имя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Ришата Алтынбаева с просьбой разобраться в данной ситуации. Представители «Маяка» просят проверить законность строительства данной дамбы и канала, в который уходит значительный объем воды из реки. Также соответствующий запрос подготовлен в адрес руководства Сурского гидроузла.

Напоминаем вам, что холдинг «Маяк» под контролем правительства Пензенской области и управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям реализует масштабный экологический проект по строительству новых очистных сооружений. В его рамках, в том числе, в прошлом году была проведена очистка расчистку русла Старой Суры. Однако, если уровень воды в реке и дальше будет падать, их усилия окажутся напрасными.