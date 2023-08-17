В Пензенской области завершились военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По итогам общекомандного зачёта первое место заняла Чувашская Республика, второе - Пензенская область, третье - Оренбургская.

Торжественная церемония закрытия прошла на учебном полигоне пензенского филиала Военной академии с участием заместителя полпреда Президента России в ПФО Олега Машковцева и губернатора Олега Мельниченко, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Олег Машковцев прокомментировал результаты сборов:

«Особую благодарность хочется сказать артиллерийскому институту и правительству Пензенской области, непосредственно губернатору Пензенской области, потому что без его участия этот лагерь не был бы по значимости таким сильным в Приволжском федеральном округе», - подчеркнул заместитель полпреда.

Олег Машковцев также уточнил, что на территории Пензенской области для юнармейцев созданы все необходимые для занятий и проживания условия. Были и экскурсии по достопримечательностям Пензенской области, и спортивные состязания.

Глава Пензенской области назвал жизнь юнармейцев в течение более чем двух недель насыщенной.

«Вы освоили навыки владения оружием, более глубоко узнали историю нашей страны. Были встречи с ветеранами контртеррористических операций, с нашими бойцами, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Я думаю, что вы, ребята, многое для себя взяли. Убеждён, что на всю оставшуюся жизнь запомните дни, которые провели здесь, на Пензенской земле».

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор поблагодарил Полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова за возможность, которую он предоставил Пензенской области в проведении сборов. Отметил работу ДОСААФ, пензенского артиллерийского инженерного института, курсантов, которые работали с гвардейцами.

«Завершая сборы, я желаю, чтобы в вас осталось чувство товарищества, осознание того, что вы нужны своей стране, и готовность её защищать», - подытожил губернатор.

Все участники сборов принесли юнармейскую клятву верности.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По окончании официальной части Олег Машковцев и Олег Мельниченко провели отдельную встречу с юными бойцами. Ребята поделились своими впечатлениями, озвучили предложения по развитию программы сборов «Гвардеец». В числе новых идей – обучение ведению боя, практические занятия по изучению наступательных и оборонительных действий, более детальное изучение современных видов вооружения.